“Me llevo los recuerdos más lindos; estoy orgulloso de haber formado parte de esta hermosa historia”

Deportes Concepción realizó su primer movimiento de cara al próximo mercado de pases y ya confirmó su primera salida. Se trata del defensa paraguayo Jonathan Espínola, quien no continuará en el club para la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

El lateral de 24 años, quien formó parte del histórico ascenso conseguido en 2025, se despidió de la institución con un emotivo mensaje en sus redes sociales. En su paso por el “León de Collao”, registró 32 partidos, dos goles y dos asistencias, aunque esta temporada no pudo sumar minutos tras no ser inscrito durante el primer semestre debido a una lesión.

“No sé cómo ni de dónde empezar. Primero quiero dar las gracias a Deportes Concepción por abrirme las puertas de este hermoso y maravilloso club, por darme la oportunidad de defender este club tan maravilloso como lo es su gente", escribió Espínola a través de su cuenta de Instagram.

“Segundo, quiero agradecer a todos los hinchas lilas por el inmenso cariño hacia mí y a toda mi familia. Estaré eternamente agradecido por todo lo que me han hecho sentir desde el primer día”, agregó.

En esa línea, el zaguero paraguayo señaló que “me llevo todos los recuerdos más lindos de todos ustedes y lo más importante, llevarlos a Primera División, de donde nunca debió salir un club tan importante como lo es el club Deportes Concepción".

“Me siento tan orgulloso de haber formado parte de esta hermosa historia. Muchas gracias por todo mi querido Deportes Concepción, los llevaré siempre en mi corazón”, concluyó.