VIDEO. No se sacan diferencias: Palestino y Ñublense repartieron puntos en el debut de ambos por la Liga de Primera 2026

En un disputado encuentro en La Cisterna, ‘árabes’ y ‘diablos rojos’ batallaron para firmar una luchada paridad.

Gonzalo Miranda

En lo que fue el sexto partido de la fecha uno de la Liga de Primera, Palestino y Ñublense se vieron las cara este domingo por la noche en un iluminado Estadio Municipal de La Cisterna.

En el primer tiempo, el local salió con todo a buscar el desnivel y lo encontró con un golazo de Ronnie Fernández (29′), y cuatro minutos más tarde, puro estirar las cifras, pero Nicola Pérez contuvo el penal que lanzó Bryan Carrasco.

En el complemento, las acciones se equipararon, al punto que el visitante encontró el empate tras la revisión del VAR. Una mano en el área de Palestino fue cambiada por gol gracias a Ignacio Jeraldino (74′).

En la próxima fecha, Palestino tendrá una dura visita al norte del país, cuando desafíe al campeón vigente, Coquimbo Unido. Por su parte, Ñublense recibirá en Chillán a Deportes Limache.

Los goles del partido | Gentileza: TNT Sports

