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“Escapa del respeto mínimo”: hijo de Kast critica afiche del Partido Socialista contra el Presidente

La polémica surgió tras la difusión de un afiche del PS contra la “megarreforma” impulsada por el Gobierno.

Javiera Rivera

“Escapa del respeto mínimo”: hijo de Kast critica afiche del Partido Socialista contra el Presidente

“Escapa del respeto mínimo”: hijo de Kast critica afiche del Partido Socialista contra el Presidente / Oscar Guerra

Continúan las reacciones por un afiche difundido por el Partido Socialista (PS) para manifestar su rechazo al proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La imagen, que incluye la frase “el PS te defiende de la megarreforma”, fue criticada por autoridades de Gobierno y por parlamentarios del oficialismo, quienes acusaron un tono ofensivo hacia el Mandatario.

Uno de los cuestionamientos provino del diputado José Antonio Kast Adriasola, quien calificó la publicación como impropia del debate político. “Uno esperaría esto de grupos anárquicos o extraparlamentarios”, escribió el legislador en su cuenta de X.

Además, sostuvo que “este panfleto escapa del respeto mínimo que debe existir en la discusión institucional y que partidos políticos y parlamentarios deben respetar por el bien de la República”.

Las críticas se sumaron a las expresadas por el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, quien afirmó que la crítica política es legítima, pero cuestionó el uso de la imagen presidencial en una publicación oficial del PS.

“La trayectoria e historia del PS no merece desdibujarse en este tipo de publicaciones de propaganda liviana y caricaturas”, señaló la autoridad.

Hasta el momento, el Partido Socialista no se ha referido públicamente a las críticas surgidas tras la difusión del afiche.

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