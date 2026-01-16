El complejo acuerdo entre Independiente y Pisa por Felipe Loyola que perjudica a Colo Colo

Felipe Loyola dará el gran salto a Europa, en lo que será el paso más importante de su carrera, donde además se moverán importantes sumas de dinero.

Tal como te contamos en ADN Deportes, Independiente prestará por seis meses al seleccionado chileno al Pisa de Italia, con un cargo de 1,5 millones de euros. Además, existirá una cláusula de compra obligatoria si el volante juega al menos un minuto en cinco partidos distintos, la cual será de 5,5 millones de euros por el 70% del pase, monto que se pagaría en tres cuotas.

En caso de cumplirse esa primera cláusula, el cuadro italiano también tendrá una opción de compra por el 30% restante de su pase, la cual ascenderá a poco más de 4.250.000 euros.

Un movimiento millonario, pero que genera dudas en Colo Colo, club formador de Loyola, que esperaba recibir dinero por los derechos de formación que exige la FIFA.

Lamentablemente para el “Cacique”, en primera instancia no verá un peso por la cesión, ya que el mecanismo de solidaridad solo se hace efectivo en traspasos definitivos, por lo que los albos no recibirán nada del cargo de 1,5 millones de euros correspondiente al préstamo.

De ahí en más, deberán esperar a que la obligación de compra se haga efectiva, considerando además que, de cumplirse, el pago se realizará en tres cuotas. De todas maneras, en esa parte del negocio, a Blanco y Negro sí debería llegar al menos un pequeño monto.

Para ser exactos, el mecanismo de solidaridad de la FIFA establece que el club formador recibe el 60% del 5% del total de la operación.