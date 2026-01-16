;

El complejo acuerdo entre Independiente y Pisa por Felipe Loyola que perjudica a Colo Colo

El cuadro albo, club formador del volante chileno, esperaba recibir un buen monto por el fichaje a través del mecanismo de solidaridad de la FIFA, pero entre préstamos y cláusulas, esa cifra quedó en duda.

Javier Catalán

Foto: @pipe.loyola

Foto: @pipe.loyola

Felipe Loyola dará el gran salto a Europa, en lo que será el paso más importante de su carrera, donde además se moverán importantes sumas de dinero.

Tal como te contamos en ADN Deportes, Independiente prestará por seis meses al seleccionado chileno al Pisa de Italia, con un cargo de 1,5 millones de euros. Además, existirá una cláusula de compra obligatoria si el volante juega al menos un minuto en cinco partidos distintos, la cual será de 5,5 millones de euros por el 70% del pase, monto que se pagaría en tres cuotas.

En caso de cumplirse esa primera cláusula, el cuadro italiano también tendrá una opción de compra por el 30% restante de su pase, la cual ascenderá a poco más de 4.250.000 euros.

Revisa también:

ADN

Un movimiento millonario, pero que genera dudas en Colo Colo, club formador de Loyola, que esperaba recibir dinero por los derechos de formación que exige la FIFA.

Lamentablemente para el “Cacique”, en primera instancia no verá un peso por la cesión, ya que el mecanismo de solidaridad solo se hace efectivo en traspasos definitivos, por lo que los albos no recibirán nada del cargo de 1,5 millones de euros correspondiente al préstamo.

De ahí en más, deberán esperar a que la obligación de compra se haga efectiva, considerando además que, de cumplirse, el pago se realizará en tres cuotas. De todas maneras, en esa parte del negocio, a Blanco y Negro sí debería llegar al menos un pequeño monto.

Para ser exactos, el mecanismo de solidaridad de la FIFA establece que el club formador recibe el 60% del 5% del total de la operación.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad