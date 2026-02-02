O’Higgins y Deportes Concepción le dieron cierre a la primera jornada de la Liga de Primera con un entretenido partido en Rancagua.

Con un importante marco de público en el Estadio Codelco El Teniente, fueron los locales quienes se quedaron con la victoria por 2-1, aunque el “León de Collao” hizo méritos para al menos llevarse un punto.

Los celestes abrieron la cuenta con un certero cabezazo de Arnaldo Castillo (28′), quien aprovechó la peinada de Francisco González para batir a César Dutra casi dentro del área chica.

Desde entonces, el partido se volvió muy disputado, con la visita generando bastante peligro. Lo más cercano al empate llegó sobre el final del encuentro, cuando Ángel Gillard arremetió contra el arco, llevándose por delante a Omar Carabalí y anotando el 1-1, pero finalmente la conquista fue anulada por falta sobre el arquero.

Cuando eran los lilas quienes dominaban las acciones, en un tiro de esquina que parecía intrascendente, el “Capo de Provincia” puso 2-0 con un cabezazo de Miguel Brizuela (84′).

El “Conce” obtuvo su descuento en los últimos segundos del partido, cuando tras un centro de Leonardo Valencia en un tiro libre, Fausto Grillo (90+7′) remató de cabeza para el 2-1, pero ya no les quedaba tiempo para ir por el empate.

En la próxima fecha, O’Higgins volverá a ser local, esta vez ante Deportes La Serena el sábado 7 de enero, mientras que Deportes Concepción deberá visitar a Universidad Católica el domingo siguiente.