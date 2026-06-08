Donald Trump fue enfocado en las pantallas gigantes durante las Finales de la NBA y la reacción del público no pasó desapercibida

Este lunes se disputó el tercer partido de las Finales de la NBA, en el que los New York Knicks recibieron a los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden.

Cientos de fanáticos llegaron hasta el tradicional recinto de Nueva York para presenciar el encuentro, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario se convirtió en el primer presidente en ejercicio en asistir a un partido de las Finales de la NBA y vivió un incómodo momento durante la entonación del himno nacional.

President Trump is in attendance for Game 3 in New York.



He's the first sitting U.S. President to attend an NBA Finals game. pic.twitter.com/sHdRNArzUu — ESPN (@espn) June 9, 2026

Cuando Trump fue enfocado en las pantallas gigantes del Madison Square Garden, parte de los asistentes comenzó a pifiarlo, dejando una de las imágenes más comentadas de la jornada.

La reacción del mandatario se limitó a esbozar una sonrisa mientras recibía los abucheos. Una vez que dejó de aparecer en las pantallas, los fanáticos continuaron entonando el himno nacional.