;

VIDEOS. Donald Trump fue enfocado en las pantallas gigantes durante las Finales de la NBA y la reacción del público no pasó desapercibida

El presidente de los Estados Unidos se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en asistir a un partido de las Finales de la NBA.

Nicolás Lara Córdova

Donald Trump fue enfocado en las pantallas gigantes durante las Finales de la NBA y la reacción del público no pasó desapercibida

Este lunes se disputó el tercer partido de las Finales de la NBA, en el que los New York Knicks recibieron a los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden.

Cientos de fanáticos llegaron hasta el tradicional recinto de Nueva York para presenciar el encuentro, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario se convirtió en el primer presidente en ejercicio en asistir a un partido de las Finales de la NBA y vivió un incómodo momento durante la entonación del himno nacional.

Revisa también:

ADN

Cuando Trump fue enfocado en las pantallas gigantes del Madison Square Garden, parte de los asistentes comenzó a pifiarlo, dejando una de las imágenes más comentadas de la jornada.

La reacción del mandatario se limitó a esbozar una sonrisa mientras recibía los abucheos. Una vez que dejó de aparecer en las pantallas, los fanáticos continuaron entonando el himno nacional.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad