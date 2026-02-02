La acción de la primera fecha del Campeonato Nacional continuó este lunes en Viña del Mar, donde Everton volvió a mostrar una mala cara tras caer ante Unión La Calera.

En un Estadio Sausalito vacío debido a las sanciones que arrastran los “ruleteros”, las cosas comenzaron cuesta arriba desde temprano para los locales, ya que Rodrigo Cáceres (24′) fue el encargado de abrir la cuenta con un cabezazo tras un tiro libre.

Como si eso fuera poco para el primer tiempo “oro y cielo”, minutos más tarde se sancionó un penal a Vicente Vega por una falta sobre Bayron Oyarzo, pero finalmente el VAR desestimó la pena máxima.

En la segunda mitad, las cosas no mejoraron para los viñamarinos, que apenas generaron ocasiones para convertir. La más clara fue un gol de Cristián Palacios que terminó siendo anulado por una previa posición de adelanto.

Además, en la última jugada del partido y teniendo la opción de ir al ataque en una pelota parada, Hugo Magallanes le dio un manotazo a un rival y dejó a los locales con uno menos.

En la siguiente jornada, Everton deberá visitar a Colo Colo el sábado 7 de febrero. Por su parte, Unión La Calera será local ante Cobresal el próximo lunes 9 de febrero.