Deportes La Serena y la UC repartieron puntos en La Portada

Este domingo por la tarde, la acción de la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 continuó con un verdadero partidazo en el norte del país entre Deportes La Serena y la Universidad Católica.

Ambos con la misión de quedarse con los tres puntos, arrancaron todo, siendo el local quien se puso en ventaja. Un doblete de Felipe Chamorro (32′ y 37′) estableció la diferencia.

Matías Marín en el cierre del primer tiempo marcaba el tercero ‘papayero’, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto. A la jugada siguiente, Justo Giani (45′+2) marcó el descuento ‘cruzado".

Ya en el complemento, el local se complicó con la expulsión de Sebastián Diaz, lo que fue aprovechado por el visitante para marcar el empate: Fernando Zampedri (85′), en dudosa posición, anotaba la paridad en La Portada.

En la próxima fecha, Deportes La Serena estará visitando a O’Higgins en Rancagua, mientras que la Universidad Católica será local en el Claro Arena ante Deportes Concepción.

Los goles del partido | Gentileza: TNT Sports