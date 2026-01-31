;

VIDEO. El ‘Supercampeón’ se quedó en el norte: U. de Concepción debuta en la Liga con sólida victoria sobre Coquimbo Unido

El ‘campanil’ impuso sus términos en Talcahuano para quedarse con sus primeros puntos en el Campeonato.

Gonzalo Miranda

Universidad de Concepción derrotó al campeón, Coquimbo Unido

Continuando con la actividad de la primera fecha del Campeonato Nacional 2026, este sábado por la tarde la Universidad de Concepción dio la sorpresa de la fecha derrotando por la cuenta mínima al campeón defensor, Coquimbo Unido.

El solitario gol de Luis Rojas (53′) fue suficiente para que el ‘campanil’ impusiera sus términos sobre el ‘pirata’, que no sabía de derrotas desde hace ya varios meses.

De esta forma, la Universidad de Concepción redebuta en Primera División como uno de los líderes del torneo junto a Deportes Limache y claro, a la espera de los restantes encuentros de la primera jornada.

En la próxima fecha, el cuadro de la Región del Biobío estará visitando al Audax Italiano en en La Florida, mientras que Coquimbo unidop buscará sus primeros puntos en casa ante Palestino.

Mira el gol de Luis Rojas

