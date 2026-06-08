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Hombre queda grave tras ser baleado por Carabineros durante persecución policial en Alto Hospicio

El operativo policial iniciado por una diligencia doméstica terminó con fuga, enfrentamiento armado y un detenido grave en hospital regional.

Martín Neut

Nayadet Oyarzún

Persecución policial termina con sujeto herido a bala en Alto Hospicio

Persecución policial termina con sujeto herido a bala en Alto Hospicio

01:35

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Un hombre permanece grave en el Hospital Regional de Iquique tras resultar baleado durante una persecución policial en la comuna de Alto Hospicio, región de tarapacá, en un procedimiento que comenzó por la notificación de una medida cautelar de abandono del hogar.

Según la Fiscalía, personal de Carabineros llegó a un domicilio del pasaje Doñihue para cumplir la diligencia, momento en que el sujeto se habría parapetado en la vivienda señalando que portaba un arma de fuego.

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El fiscal regional (s) de Tarapacá, Guillermo Arriaza, explicó que la situación “activó una serie de diligencias y dispositivos por parte de Carabineros”.

Posteriormente, el individuo huyó en un vehículo por distintas calles de la comuna y fue ubicado horas después en las cercanías del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio.

Estable dentro de su gravedad

Allí, según el persecutor, “el sujeto desciende del vehículo portando el arma y amenaza a los funcionarios policiales, los cuales se vieron obligados a hacer uso de su arma de fuego”, resultando con cinco impactos balísticos.

El imputado fue detenido y trasladado al recinto hospitalario, donde permanece estable dentro de su gravedad.

La audiencia de control de detención quedará sujeta a su evolución médica, mientras las diligencias quedaron a cargo de la Bicrim y la Brigada de Homicidios de la PDI de Tarapacá.

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