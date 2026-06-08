Revelan el plan que tiene la U con uno de sus principales refuerzos: “Estamos cerca de concretar”

La Universidad de Chile ya comienza a planificar lo que será el segundo semestre del 2026, el cual tiene un objetivo claro: escalar a las primeras posiciones y recortarle puntos a Colo Colo. Desde ya, Fernando Gago busca las soluciones para subir el rendimiento de su equipo.

Bajo este contexto, la U tendría listo un plan con un jugador que llegó a principios de año: Lucas Romero. El volante paraguayo no ha tenido mucha participación al mando de Gago, lo que significó que el técnico de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, no lo convocara al Mundial 2026.

El mediocampista de 23 años se encuentra en calidad de préstamo en los azules, su pase pertenece a Deportivo Recoleta de Paraguay. En su contrato con el jugador, la U cuenta con una opción de compra preferente, la cual podría ser relevante para concretar su salida del club.

Según lo contado por su representante, Regis Marques, en conversación con Radio Monumental de Paraguay, existen varios clubes interesados por tener los servicios de Romero, siendo el Juárez FC de la Liga MX uno de los principales interesados.

“Tenemos que ver con la U, que tiene la opción de compra. Va a comprar y luego vender... Van a ejercer la opción de compra que tiene con Recoleta y después vender a Lucas, si llega la propuesta que estamos cerca de concretar” contó Marques.

Pese a no tener protagonismo en el equipo, Lucas Romero no descarta quedarse en la Universidad de Chile para seguir peleando por un puesto de titular. “Está contento en la U, está cómodo en el club y en Chile. Pero si aparece una propuesta importante para todas las partes, claramente será una situación que habrá que analizar”, cerró el representante.