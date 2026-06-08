;

Revelan el plan que tiene la U con uno de sus principales refuerzos: “Estamos cerca de concretar”

Lucas Romero no ha tenido protagonismo al mando de Fernando Gago, por lo que buscaría una salida del club para tener más minutos.

Lucas San Martín

FOTO: LUKAS SOLIS/ AGENCIA UNO

FOTO: LUKAS SOLIS/ AGENCIA UNO / LUKAS SOLIS/ AGENCIA UNO

La Universidad de Chile ya comienza a planificar lo que será el segundo semestre del 2026, el cual tiene un objetivo claro: escalar a las primeras posiciones y recortarle puntos a Colo Colo. Desde ya, Fernando Gago busca las soluciones para subir el rendimiento de su equipo.

Bajo este contexto, la U tendría listo un plan con un jugador que llegó a principios de año: Lucas Romero. El volante paraguayo no ha tenido mucha participación al mando de Gago, lo que significó que el técnico de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, no lo convocara al Mundial 2026.

El mediocampista de 23 años se encuentra en calidad de préstamo en los azules, su pase pertenece a Deportivo Recoleta de Paraguay. En su contrato con el jugador, la U cuenta con una opción de compra preferente, la cual podría ser relevante para concretar su salida del club.

Más información

ADN

Según lo contado por su representante, Regis Marques, en conversación con Radio Monumental de Paraguay, existen varios clubes interesados por tener los servicios de Romero, siendo el Juárez FC de la Liga MX uno de los principales interesados.

“Tenemos que ver con la U, que tiene la opción de compra. Va a comprar y luego vender... Van a ejercer la opción de compra que tiene con Recoleta y después vender a Lucas, si llega la propuesta que estamos cerca de concretar” contó Marques.

Pese a no tener protagonismo en el equipo, Lucas Romero no descarta quedarse en la Universidad de Chile para seguir peleando por un puesto de titular. “Está contento en la U, está cómodo en el club y en Chile. Pero si aparece una propuesta importante para todas las partes, claramente será una situación que habrá que analizar”, cerró el representante.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad