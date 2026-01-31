VIDEO. Cobresal debuta en la Liga de Primera con una ajustada victoria sobre Huachipato en El Salvador
El conjunto ‘minero’ necesitó de un penal para poder quedarse con los tres puntos.
Continuando con la acción de la primera jornada de la Liga de Primera, Cobresal superó por la cuenta mínima a Huachipato en El Salvador.
Steffan Pino (45′+5) marcó el único tanto del partido gracias a un penal cobrado a favor del local. En el complemento, los ‘mineros’ se refugiaron en defensa para sostenter la victoria.
De esta manera, Cobresal arranca el torneo con sus primeros tres puntos y se suma a Deportes Limache y la Universidad de Concpeción como líderes del campeonato.
En la próxima fecha, el conjunto ‘minero’ visitará a Unión La Calera en el Nicolás Chahuán Nazar, mientras que Huachipato buscará sus primeras unidades recibiendo a la Universidad de Chile en Talcahuano.
El único tanto del partido
