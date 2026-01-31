Continuando con la acción de la primera jornada de la Liga de Primera, Cobresal superó por la cuenta mínima a Huachipato en El Salvador.

Steffan Pino (45′+5) marcó el único tanto del partido gracias a un penal cobrado a favor del local. En el complemento, los ‘mineros’ se refugiaron en defensa para sostenter la victoria.

De esta manera, Cobresal arranca el torneo con sus primeros tres puntos y se suma a Deportes Limache y la Universidad de Concpeción como líderes del campeonato.

En la próxima fecha, el conjunto ‘minero’ visitará a Unión La Calera en el Nicolás Chahuán Nazar, mientras que Huachipato buscará sus primeras unidades recibiendo a la Universidad de Chile en Talcahuano.

El único tanto del partido