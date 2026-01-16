Dependerá del Mundial: la decisión de la ANFP para el futuro de Nicolás Córdova al mando de La Roja / RAUL BRAVO

Con el inicio del año competitivo, una de las dudas a proyectar en torno a la temporada es lo que ocurrirá con la selección chilena.

Esto tomando en cuenta el rol como DT interino que asumió Nicolás Córdova, el cual compatibilizó con su trabajo en La Roja Sub 20 para liderar al equipo en la fecha FIFA de noviembre.

La cuestión está en si el exvolante permanecerá a cargo de la selección adulta, proyectando el trabajo del equipo con miras al arranque de las Eliminatorias en 2027.

Según información de ADN Deportes, Nicolás Córdova seguirá como director técnico de Chile al menos hasta el Mundial, con lo que estará a cargo de los partidos que se disputarán en marzo, en el Series FIFA, ante Nueva Zelanda, Cabo Verde y Finlandia, además de los encuentros que se puedan disputar en la previa a la Copa del Mundo en junio.

¿Y después? La ANFP tiene como gran “pero” las elecciones de directorio que se realizarán en noviembre, donde se elegirá al reemplazante de Pablo Milad.

Por lo mismo, en Quilin estiman que, para evitar conflictos, Nicolás Córdova debería mantenerse para las fechas FIFA del segundo semestre, cosa que los nuevos líderes del fútbol chileno escojan a un nuevo entrenador, ya con miras a 2027.

Lo único que podría cambiar este escenario, según información de ADN Deportes, es que aparezca un director técnico de renombre tras la disputa del Mundial: dependiendo del nivel de los DT’s disponibles para entonces, eventualmente la ANFP podría aprovechar la oportunidad para negociar al director técnico de Chile.