VIDEO. Entre llamas, incidentes y expulsiones: la U sufrió para no caer ante Audax Italiano en su debut en la Liga de Primera

Los azules resistieron los minutos finales con nueve jugadores y sumaron su primer punto en el Campeonato Nacional.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La Liga de Primera 2026 arrancó de la peor manera posible, pero dentro de la cancha aquello no se notó, ya que mientras la Galería Sur del Estadio Nacional era dañada por los barristas, Universidad de Chile y Audax Italiano disputaron su partido con normalidad, el cual terminó igualado sin goles.

En lo que fue el inicio de la era Francisco Meneghini en la U, las complicaciones también se hicieron presentes en el desarrollo del juego, pues a los 20 minutos Felipe Salomoni fue expulsado tras propinar un fuerte codazo a Marco Collao.

Como si fuera poco, algunas jugadas después el juez Gastón Phillipe mostró tarjeta roja a Octavio Rivero por otro golpe con el codo. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, la expulsión fue revocada y el delantero uruguayo recibió solo tarjeta amarilla.

Pese a este complejo comienzo, los universitarios lograron reponerse y, en lo que restó del primer tiempo, dominaron las acciones, generando dos claras ocasiones de gol en los pies de Lucas Assadi, que se fueron por poco desviadas del arco defendido por Tomás Ahumada.

En la segunda etapa, el partido entró en un limbo, ya que cerca del minuto 58 el encuentro debió ser detenido producto de un incendio provocado en el sector sur del Estadio Nacional.

Cuando parecía que las cosas no podían complicarse más para los azules, en el minuto 90+2′ Juan Martín Lucero fue expulsado con tarjeta roja directa tras propinar un manotazo, dejando a la U con nueve jugadores.

Pese a las complicaciones, los dirigidos por “Paqui” Meneghini lograron resistir los minutos finales ante el cuadro itálico, por lo que terminaron repartiendo puntos en el Estadio Nacional.

