Colo Colo firmó un decepcionante debut en la Liga de Primera 2026. Este sábado, el equipo de Fernando Ortiz volvió a sufrir con su bestia negra de la temporada pasada, Deportes Limache, y sufrió una dura derrota por 3-1 en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La apertura del marcador llegó rápidamente por medio de Jean Meneses (7′). El exatacante del Vasco da Gama aprovechó una mala salida en la defensa de los albos y definió con un potente remate adentro del área para vencer la resistencia de Fernando de Paul.

Apenas sietes minutos más tarde, Meneses (14′) volvió a hacerse presente en el marcador. Luego de una gran jugada colectiva, el nuevo refuerzo del cuadro tomatero aprovechó otra desatención en la zaga del “Cacique” y apareció debajo del arco para poner el 2-0.

La goleada de materializó cerca de la media hora de juego gracias a Daniel Castro (27′). “Popín” conectó un centro preciso desde el sector derecho por parte de Meneses y sacó un exigido remate de zurda que dejó sin opciones a De Paul, decretando el 3-0 en Playa Ancha.

De cara al segundo tiempo, Fernando Ortiz refrescó el ataque con el ingreso de Claudio Aquino y Yastin Cuevas por Leandro Hernández y Francisco Marchant. La apuesta dio resultado, aunque de manera tardía. Sobre el final, los albos lograron descontar y maquillaron el marcador final con un gol de Maximiliano Romero (82′), tras una gran asistencia de Aquino.

En la segunda fecha de La Liga de Primera, Colo Colo deberá recibir a Everton de Viña del Mar el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, mientras que Deportes Limache visitará a Ñublense el domingo 8 a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Revisa los goles de la caída de Colo Colo ante Deportes Limache

