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VIDEO. Los Tenores analizan la goleada que sufrió Chile ante Nueva Zelanda y lo que viene en este nuevo proceso de La Roja

En el programa de este lunes, nuestros panelistas también comentaron las novedades de la Universidad de Chile y Colo Colo de cara a sus partidos en Copa de la Liga.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este lunes 30 de marzo, nuestros panelistas analizaron la goleada que sufrió la selección chilena ante Nueva Zelanda y las reacciones de Nicolás Córdova y Gabriel Suazo tras la fecha FIFA.

Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Manolo Fernández y Víctor Cruces comentaron la conferencia de prensa de Fernando Gago en la Universidad de Chile y las formaciones que prepara el DT para jugar ante Audax Italiano.

Además, supieron de los problemas físicos que arrastra Maximiliano Romero en Colo Colo y las variantes obligadas de Fernando Ortiz para recibir a Huachipato por Copa de la Liga.

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Revive la edición de Los Tenores de este lunes 30 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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