En la edición de Los Tenores de este lunes 30 de marzo, nuestros panelistas analizaron la goleada que sufrió la selección chilena ante Nueva Zelanda y las reacciones de Nicolás Córdova y Gabriel Suazo tras la fecha FIFA.

Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Manolo Fernández y Víctor Cruces comentaron la conferencia de prensa de Fernando Gago en la Universidad de Chile y las formaciones que prepara el DT para jugar ante Audax Italiano.

Además, supieron de los problemas físicos que arrastra Maximiliano Romero en Colo Colo y las variantes obligadas de Fernando Ortiz para recibir a Huachipato por Copa de la Liga.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 30 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.