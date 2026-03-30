VIDEO. Los Tenores analizan la goleada que sufrió Chile ante Nueva Zelanda y lo que viene en este nuevo proceso de La Roja
En el programa de este lunes, nuestros panelistas también comentaron las novedades de la Universidad de Chile y Colo Colo de cara a sus partidos en Copa de la Liga.
En la edición de Los Tenores de este lunes 30 de marzo, nuestros panelistas analizaron la goleada que sufrió la selección chilena ante Nueva Zelanda y las reacciones de Nicolás Córdova y Gabriel Suazo tras la fecha FIFA.
Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Manolo Fernández y Víctor Cruces comentaron la conferencia de prensa de Fernando Gago en la Universidad de Chile y las formaciones que prepara el DT para jugar ante Audax Italiano.
Además, supieron de los problemas físicos que arrastra Maximiliano Romero en Colo Colo y las variantes obligadas de Fernando Ortiz para recibir a Huachipato por Copa de la Liga.
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Revive la edición de Los Tenores de este lunes 30 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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