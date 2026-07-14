Sistema frontal en Chile, hoy en vivo: suspensión de clases, a qué hora llueve en Santiago y pronóstico confirmado por región

A trav\u00e9s de un comunicado, el Ministerio de Educaci\u00f3n y la Subsecretar\u00eda del Interior, ordenaron la suspensi\u00f3n de clases del sistema escolar para este mi\u00e9rcoles 15 de julio en las regiones de \u00d1uble y Biob\u00edo.Esta medida rigen para todos los niveles del sistema escolar en todos los establecimientos p\u00fablicos de Servicios Locales de Educaci\u00f3n P\u00fablica, particulares subvencionados, particulares pagados y de administraci\u00f3n delegada.\u00a0Esta decisi\u00f3n se suma a la suspensi\u00f3n de clases anunciada para el viernes 17 de julio para las regiones de Coquimbo, Valpara\u00edso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.