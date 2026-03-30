Lota Schwager deberá esperar por su regreso al fútbol profesional

El pasado 7 de marzo, Lota Schwager se impuso por penales a Comunal Cabrero para quedarse con el cupo que dejó Deportes Melipilla en la Segunda División.

Tras ello, el elenco de la “Lamparita” se ha ido preparando para su regreso a la tercera categoría en importancia del fútbol chileno, para lo cual incluso hicieron ayer domingo la “Tarde Minera”, donde vencieron 3-0 a Naval con tantos de Luca Pontigo, Sebastián Torres e Ignacio Chandía.

Este encuentro asomaba como un buen apronte de cara al debut en la Segunda División, agendado para el domingo 5 de abril, visitando a Deportes Linares.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, dicho encuentro deberá postergarse porque la ANFP todavía no da el visto bueno al ingreso de Lota Schwager.

De hecho, el club todavía está en los trámites para cumplir con los requisitos para ser parte de la categoría a la espera de la aprobación por parte del Consejo de Presidentes, que recién se reunirá la próxima semana para, entre otros temas, ver la situación del elenco de la región del Biobío.