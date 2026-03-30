“Son cosas normales en el fútbol”: Gago desestima el haber impuesto una dieta especial al plantel de la U / Álvaro Choupay

Fernando Gago afrontó este martes la conferencia previa al duelo de mañana martes, donde la Universidad de Chile visitará al Audax Italiano por la Copa de la Liga.

El DT argentino completó ya una semana íntegra de entrenamientos en el CDA, lo que valoró de cara al segundo partido que dirigirá en el equipo universitario laico.

“Sacamos conclusiones muy buenas de esta semana de trabajo, independiente de la falta de jugadores. Empezamos a trabajar lo que buscaremos, son pocos días de trabajo y necesitamos más tiempo para seguir mejorando. Vamos a llegar en buenas condiciones”, recalcó el argentino, sin subestimar el presente del equipo en la Copa de la Liga, donde debe ganar para mantener chances matemáticas de clasificar a semifinales.

“En cada competición que jugamos tenemos que dar el máximo. El de mañana es una final más, cada partido que tengamos son finales, aunque falte muchísimo. Tenemos que tratar de construir una idea de juego con que el equipo se sienta cómodo y el hincha se sienta representado”, enfatizó Fernando Gago, quien también abordó la nueva lesión que aquejó a Juan Martín Lucero, enmarcada en una “plaga” de dolencias que ha afrontado el club en las últimas semanas.

“Cuando se da una o dos lesiones seguidas da bronca, pero no hay que quedarse en eso sino en cómo lo vamos a poner de vuelta en el campo. Le dije que estuviera tranquilo, que lo vamos a ayudar (...) Son procesos lógicos, vamos a tratar que agarren ritmo de competencia y llevándolos de a poco, dependiendo de la situación de cada uno”, enfatizó.

Además, Fernando Gago aprovechó de desestimar el que haya establecido cambios radicales en la preparación física del club, como se anunció días atrás.

“La exigencia del fútbolista de hoy es máxima, independiente de lo que se pueda decir. Yo no eliminé nada, eso ya no se comía en este club. Es un plantel profesional. Los desayunos y almuerzo eran ya obligatorios acá. Son cosas normales en el fútbol, que estén todos en la mejor disposición física, psicológica y futbolistica. Quiero que los jugadores aprendan, yo no comía a los 18 como lo hacía a los 26. Es que lleguen a cada partido en la mejor forma física posible”, cerró el DT de la U de Chile.