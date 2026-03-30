“La derrota duele, pero...”: las conclusiones de Córdova tras la goleada que sufrió Chile ante Nueva Zelanda

Este lunes, la selección chilena cerró su gira por Nueva Zelanda sufriendo una dura goleada por 4-1 ante el combinado local, duelo amistoso que se jugó en la ciudad de Auckland.

Tras el partido, el técnico de La Roja, Nicolás Córdova, conversó con ADN Deportes en la sala de conferencia del estadio Eden Park y analizó esta dura derrota frente a la escuadra oceánica.

“Lamentablemente, sufrimos una derrota dolorosa. Creo que el partido empezó parejo, el rival abrió el marcador con un balón detenido. Ayer practicamos mucho los balones detenidos porque sabíamos que era un arma de Nueva Zelanda, ya que ellos son altos. Sin embargo, hoy no pudimos contrarrestar eso”, partió señalando el DT nacional.

“Claramente, la expulsión de Darío condicionó el partido. A partir de ahí, ellos se adueñaron del balón y nos costó muchísimo”, reconoció el “Nico” sobre la desafortunada expulsión de Darío Osorio al minuto 27 del primer tiempo.

Respecto a la mala imagen que mostró Chile ante Nueva Zelanda, Córdova mencionó: “Si se considera solo el resultado, este partido se puede tomar como un retroceso, pero la realidad es que cuando generas una renovación de jugadores, estás expuesto a este tipo de situaciones contra un rival que jugará el Mundial. La derrota duele, pero sirve para crecer. Este proceso tiene que seguir”.

En cuanto a los jugadores que no sumaron minutos en esta gira, como Alexander Aravena, Felipe Ogaz y Thomas Gillier, el entrenador chileno comentó: “Me hubiese encantado haber hecho jugar a más futbolistas, pero no se dieron las condiciones durante los partidos. Aun así, ellos están acá, han sido llamados, ya viajaron, ya entrenaron con el plantel y ahora depende de ellos ser parte de esta selección de manera permanente”.

Asimismo, el estratega valoró los amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda como una instancia para ver a los más jóvenes. “La selección siempre tiene que jugar en fecha FIFA, a pesar de que puedes tener este tipo de resultados. Estamos apostando a la renovación con jugadores jóvenes, pero no es llegar y traer a la Sub-20. Esto se tiene que ir dando paulatinamente. Lo importante es que los más jóvenes se vayan insertando y que podamos llegar con estos jugadores a las próximas Eliminatorias”, sostuvo.

“Nos duele mucho perder, sobre todo a los más chicos del plantel que están viviendo este tipo de situaciones por primera vez. Pero hay que sacar lo positivo de esta gira. Tenemos un grupo muy trabajador, donde los jugadores grandes acompañan a los más chicos en el proceso. Ganamos un partido y perdimos otro. Más adelante veremos qué es lo que pasa”, concluyó Nicolás Córdova.