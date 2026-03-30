Colo Colo puede sumar una baja sensible de cara al choque con Huachipato / Daniel Pino/UnoNoticias

Colo Colo trabaja con miras a su siguiente desafío, el miércoles, cuando reciban a Huachipato por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

Al respecto, los albos suman buenas y malas en torno a su preparación de cara al juego con el elenco acerero.

En la parte positiva, Arturo Vidal ha podido trabajar con normalidad tras la dolencia que lo marginó del viaje a Concepción de la semana pasada y podría recuperar su lugar en la zaga.

En cambio, Maximiliano Romero entrenó de manera diferenciada respecto a sus compañeros en el Monumental.

La situación se agrava a nivel ofensivo, considerando que Javier Correa tampoco está al 100% físicamente.

Así las cosas, a dos días del partido con Huachipato, Colo Colo solo cuenta con el juvenil Yastin Cuevas para comandar la ofensiva alba en la Copa de la Liga.