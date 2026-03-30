Con dos novedades en la citación: las formaciones que trabajó Gago en la U para visitar al Audax Italiano / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile sufre con una serie de lesiones y bajas por citaciones a selecciones de sus jugadores para conformar el equipo con que visitará mañana martes al Audax Italiano por la Copa de la Liga.

Sin embargo, el elenco azul recibió dos buenas noticias en las últimas horas. Por una parte, Lucas Assadi ya ha vuelto a trabajar con normalidad en el Centro Deportivo Azul y entrará en la citación para el choque en La Florida.

Otro que también será alternativa es el extremo Ignacio Vásquez, donde pese a que se había dicho que estaba lesionado, volverá a ser parte de la nómina del cuadro universitario laico.

Ambos serán parte de las opciones que tendrá Fernando Gago, quien trabajó con dos posibles formaciones para visitar al Audax Italiano.

Una alternativa es con Gabriel Castellón en portería; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Marcelo Morales en defensa; Israel Poblete, Felipe Salomoni y Agustín Arce en mediocampo; dejando en ataque a Maximiliano Guerrero, Martín Espinoza y Andrés Bolaño.

La otra vía pasa por Gabriel Castellón en portería; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Marcelo Morales en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Agustín Arce y Felipe Salomoni en medicampo; dejando en ataque a Martín Espinoza y Eduardo Vargas.