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La U tendrá reunión doble mixta en la reanudación de la Liga de Primera

En la previa al duelo de los azules ante Deportes La Serena, el plantel femenino ejercerá su localía en el Estadio Nacional.

Carlos Madariaga

La U tendrá reunión doble mixta en la reanudación de la Liga de Primera

La U tendrá reunión doble mixta en la reanudación de la Liga de Primera / LUKAS SOLIS/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile está en la preparación de su partido de mañana martes por la Copa de la Liga, cuando visiten al Audax Italiano.

Sin embargo, los azules también se preparan para la reanudación de la actividad en la Liga de Primera.

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El elenco universitario laico recibirá a Deportes La Serena el domingo 5 de abril, a contar de las 18:00 horas, buscando revancha del empate de hace algunos días por la Copa de la Liga.

Sin embargo, la U de Chile tendrá un condimento adicional en dicha jornada, pues el plantel femenino jugará a modo de preliminar.

Por la cuarta fecha de la Liga Femenina, las “Leonas” disputará el Clásico Universitario ante la UC, duelo agendado para las 15:00 horas en Ñuñoa.

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