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Qué es el “orgasmo combinado”: la técnica que promete un mejor sexo y un clímax más potente en simples pasos

Según una experta, aplicar esta maniobra ayuda a reducir el estrés y mejora el conocimiento del propio cuerpo.

Javier Méndez

Qué es el “orgasmo combinado”: la técnica que promete un mejor sexo y un clímax más potente en simples pasos

Qué es el “orgasmo combinado”: la técnica que promete un mejor sexo y un clímax más potente en simples pasos / gpointstudio

En la actualidad existen distintas técnicas para mejorar la vida sexual de las parejas y una que no se puede pasar por alto es el orgasmo combinado ( blended orgasm). Si se realiza de forma adecuada, las relaciones íntimas pueden mejorar e incluso se pueden alcanzar un clímax más potente.

Todo consiste en estimular simultáneamente dos puntos de placer —como el clítoris y el punto G en las mujeres, o el pene y la próstata en los hombres—, generando una respuesta más intensa y de cuerpo completo que un orgasmo simple.

Según explicó la la terapeuta sexual certificada Holly Richmond a Women’s Health, en el caso femenino también es posible mezclar otras zonas como el ano, el cuello uterino o los pezones, lo que multiplica las variantes posibles del método.

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Naturalmente, lograr un orgasmo combinado requiere práctica y, sobre todo, evitar la presión por alcanzar una meta específica. Según Richmond, cuando se estimulan dos zonas a la vez la sensación deja de ser un simple pulso superficial y se convierte en “una experiencia más profunda”.

Entre las posiciones que facilitan esta doble estimulación se cuentan el cowgirl, el reverse cowgirl y la posición de perrito, dependiendo de la combinación de zonas que se busque estimular.

0jo: es recomendable explorar primero el propio cuerpo antes de intentarlo en pareja, priorizando la comunicación y el uso de juguetes sexuales —como vibradores de doble estimulación— para facilitar el proceso.

La psicóloga Rachel Needle, codirectora de Modern Sex Therapy Institutes, añadió en el medio citado que más allá del clímax, explorar esta estimulación combinada aporta beneficios como la reducción del estrés y un mejor conocimiento del propio cuerpo.

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