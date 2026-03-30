Durante la madrugada de este lunes, Chile disputó su segundo amistoso del año ante Nueva Zelanda, sufriendo una dura goleada por 4-1, en el estadio Eden Park de Auckland.

La Roja jugó con uno menos desde el minuto 27, momento en que Darío Osorio fue expulsado tras recibir la segunda cartulina amarilla.

CHILE SE QUEDA CON 10



Darío Osorio se fue expulsado a los 27 minutos tras recibir doble amarilla, luego de cometer una infracción en mitad de cancha posterior a una pérdida de balón.



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Cuatro minutos después de la expulsión de Osorio, Kosta Barbarouses abrió la cuenta para el combinado neozelandés. Tras un córner, ningún chileno marcó a Barbarouses, quien remató de primera y marcó el 1-0 a los 31′.

AHORA SÍ, NUEVA ZELANDA TOMA VENTAJA



2 minutos después de la expulsión de Darío Osorio, Nueva Zelanda aprovechó un tiro de esquina y abrió el marcador ante La Roja.



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De ahí en más, la selección chilena pagó caro cada desconcentración al momento de marcar a los futbolistas oceánicos. Así fue como llegó el 2-0 al minuto 44 por medio de Elijah Just, quien aprovechó un centro al área y estiró las cifras para el local.

NUEVA ZELANDA AUMENTA LA VENTAJA



En el cierre del primer tiempo, los neozelandeses pusieron el 2-0 sobre La Roja, en una jugada que fue tuvo que rectificar el VAR.



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En el segundo tiempo continuaron los errores defensivos de Chile. Tras un centro desde la derecha, Jesse Randall apareció solo dentro del área y solo tuvo que empujar el balón para poner el 3-0 a los 60′.

CHILE VIVE UNA PESADILLA EN EL EDEN PARK...



Randall anotó el tercero de Nueva Zelanda sobre La Roja, en un partido que ya es goleada para los neozelandeses.



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A los 70′, Nueva Zelanda nuevamente hizo daño a través de un córner: el balón le quedó a Ben Waine, quien remató dos veces dentro del área para anotar el 4-0, decretando así la goleada de la escuadra neozelandesa.

CAYÓ EL CUARTO EN EL EDEN PARK...



Waine insistió y anotó el 4-0 de Nueva Zelanda sobre La Roja, que vive una verdadera pesadilla.



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El descuento de La Roja fue obra de Gonzalo Tapia, al minuto 83. El delantero aprovechó un pelotazo largo de Lawrence Vigouroux y, tras sacarse a un rival de encima, convirtió el único gol del combinado nacional en este partido.

EL DEL HONOR...



Gonzalo Tapia aprovechó un pelotazo de Lawrence Vigouroux y definió de gran manera para el descuento de La Roja.



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La selección chilena se despide de Auckland con un triunfo y una derrota. El equipo de Nicolás Córdova venía de vencer 4-2 a Cabo Verde el pasado viernes, pero hoy mostró una de sus peores caras y cayó por goleada ante Nueva Zelanda.