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VIDEOS. Amistoso para el olvido: Chile paga caro todos sus errores y cae por goleada ante Nueva Zelanda

La selección chilena mostró una de sus peores caras y sufrió un duro golpe en Auckland. Darío Osorio dejó con uno menos a La Roja antes de los 30 minutos de juego.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Hannah Peters - FIFA

Durante la madrugada de este lunes, Chile disputó su segundo amistoso del año ante Nueva Zelanda, sufriendo una dura goleada por 4-1, en el estadio Eden Park de Auckland.

La Roja jugó con uno menos desde el minuto 27, momento en que Darío Osorio fue expulsado tras recibir la segunda cartulina amarilla.

Cuatro minutos después de la expulsión de Osorio, Kosta Barbarouses abrió la cuenta para el combinado neozelandés. Tras un córner, ningún chileno marcó a Barbarouses, quien remató de primera y marcó el 1-0 a los 31′.

De ahí en más, la selección chilena pagó caro cada desconcentración al momento de marcar a los futbolistas oceánicos. Así fue como llegó el 2-0 al minuto 44 por medio de Elijah Just, quien aprovechó un centro al área y estiró las cifras para el local.

En el segundo tiempo continuaron los errores defensivos de Chile. Tras un centro desde la derecha, Jesse Randall apareció solo dentro del área y solo tuvo que empujar el balón para poner el 3-0 a los 60′.

A los 70′, Nueva Zelanda nuevamente hizo daño a través de un córner: el balón le quedó a Ben Waine, quien remató dos veces dentro del área para anotar el 4-0, decretando así la goleada de la escuadra neozelandesa.

El descuento de La Roja fue obra de Gonzalo Tapia, al minuto 83. El delantero aprovechó un pelotazo largo de Lawrence Vigouroux y, tras sacarse a un rival de encima, convirtió el único gol del combinado nacional en este partido.

La selección chilena se despide de Auckland con un triunfo y una derrota. El equipo de Nicolás Córdova venía de vencer 4-2 a Cabo Verde el pasado viernes, pero hoy mostró una de sus peores caras y cayó por goleada ante Nueva Zelanda.

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