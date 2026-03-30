Colo Colo sufre con las bajas: la impensada formación que prepara Ortiz para el crucial duelo ante Huachipato

Colo Colo sigue su camino en la Copa de la Liga con la obligación de vencer a Huachipato este miércoles, en la tercera fecha del Grupo A del torneo. Esto, luego de que Coquimbo Unido venciera a Deportes Concepción y se escapara en la cima de la zona con 7 puntos, tres más que los albos.

Sin embargo, el panorama para los dirigidos por Fernando Ortiz no parece nada fácil, en parte porque tendrá sensibles bajas que no le permitirán contar con todo su arsenal, especialmente en la zona ofensiva.

Esto se debe a que, a la ya conocida ausencia de Javier Correa por un desgarro, ahora se suma que Maximiliano Romero también presenta problemas físicos, los cuales le impidieron entrenar con normalidad este lunes.

A ello se agrega que Yastin Cuevas se encuentra concentrado con La Roja Sub 20, donde ya disputó un partido este domingo, anotando un gol, y ahora volverá a jugar un amistoso ante Perú este martes. De todas formas, desde el cuerpo técnico del “Cacique” lo esperan para que, al menos, pueda ser parte de la convocatoria ante los “siderúrgicos”.

Además, otros que no completaron la práctica con normalidad fueron Tomás Alarcón y Cristián Riquelme, siendo este último una baja sensible, ya que, ante la ausencia de Diego Ulloa, podía haber sido considerado como carrilero izquierdo.

Con este escenario, según información de ADN Deportes, la probable formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato en el Estadio Monumental sería con Fernando de Paul en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Matías Fernández (o Erick Wiemberg) en el mediocampo; y Leandro Hernández junto a Lautaro Pastrán en delantera.