Menor de edad fue secustrado en una venta acordada por Facebook: escapó saltando de un barranco, atado de pies y manos

El Juzgado de Garantía de Arica decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra Luis Torres, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de sustracción de menores, en concurso con robo con violencia e intimidación. Los hechos se remontan a un violento ataque ocurrido hace un mes en la ciudad nortina.

Durante la audiencia de formalización, la jueza justificó la decisión argumentando que la libertad del imputado constituye un inminente peligro para la seguridad de la sociedad y un evidente riesgo de fuga, fijando un plazo de 120 días para la investigación.

La trampa de las redes sociales

De acuerdo a los antecedentes expuestos por el ente persecutor, el delito se perpetró la noche del 14 de junio de 2026. Torres Baptista actuó en coordinación con Jesús Martínez y Michael Zelaya , quienes también se encuentran cumpliendo prisión preventiva por este caso.

La banda criminal llegó hasta una estación de servicios en la Avenida Diego Portales, lugar donde citaron a la víctima, un joven de 17 años, bajo el pretexto de comprarle un equipo de música que el adolescente había ofrecido a través de redes sociales. El menor llegó al punto de encuentro acompañado por un amigo de su misma edad.

Al interceptarlos, uno de los delincuentes atacó con fuerza al acompañante, quien, pese a recibir una golpiza, logró zafarse y huir del lugar. Sin embargo, la víctima principal fue obligada a subir al vehículo de los captores, donde fue agredido físicamente y despojado de su teléfono celular.

Extorsión y un dramático escape

La carpeta investigativa detalla que, una vez con el adolescente en su poder, los sujetos utilizaron el teléfono robado para realizar una videollamada extorsiva a sus familiares. Durante el contacto, la banda exigió el pago de $1.300.000 a cambio de liberar al menor con vida.

Posteriormente, los secuestradores se trasladaron hasta el sector de la quebrada Encantada. En ese lugar, y pese a encontrarse atado de pies y manos, el joven aprovechó un descuido de la banda criminal para escapar. En una arriesgada maniobra, la víctima se lanzó por una pendiente del terreno hasta lograr solicitar ayuda a los vecinos del sector, quienes alertaron rápidamente a Carabineros para concretar el rescate.