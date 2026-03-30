“Los comentarios negativos…”: Gabriel Suazo responde con todo tras dura caída de Chile

En condición de local, Nueva Zelanda le propinó una dura goleada por 4-1 a Chile este lunes, partido amistoso que se disputó en la ciudad de Auckland.

Después del encuentro, el capitán de La Roja, Gabriel Suazo, dialogó con ADN Deportes en el estadio Eden Park y reconoció que la expulsión de Darío Osorio al minuto 27 perjudicó el plan de juego del equipo.

“Luego de la expulsión, el partido cambió mucho a lo que habíamos planteado. Jugar con uno menos por tanto tiempo, es difícil. Nos hicieron tres goles de balón detenido y eso lo tenemos que mejorar de cara a las próximas Eliminatorias. La derrota nos duele, pero seguimos pensando positivo y mirando hacia adelante”, señaló el lateral izquierdo.

A pesar de la mala imagen que mostró la selección chilena este lunes, el zaguero del Sevilla aseguró: “No creo que se haya retrocedido en nada. Si pensamos que cada derrota es un retroceso, estamos equivocados. Cada derrota nos hace crecer. Tenemos que ver los errores que cometimos hoy y seguir mejorando”.

“Nosotros vemos todo de una forma más positiva. Estamos creciendo, estamos progresando, nos estamos conociendo. Los comentarios negativos que vienen desde afuera, a nosotros no nos afectan, porque estamos cerrados en lo nuestro”, agregó el ex Colo Colo.

Por último, Gabriel Suazo destacó que dentro del plantel de Chile existe una sólida convicción respecto del proceso que está liderando el técnico Nicolás Córdova. “Nos sentimos muy cómodos con su idea de juego. Estamos creyendo en las herramientas que él nos entrega. Hay partidos que pueden salir mejor o peor, pero nosotros estamos convencidos del trabajo y del sacrificio que hace cada uno”, concluyó.