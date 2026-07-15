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La región de la Araucanía se prepara para recibir una nueva edición de uno de sus eventos más emblemáticos del invierno. Entre el 17 y el 19 de julio se desarrollará el Festival del Chocolate de Pucón, encuentro que este año celebrará su 11° versión con una amplia variedad para residentes y turistas.

El certamen se realizará en el Hotel Enjoy Pucón y reunirá a cerca de 40 expositores vinculados al mundo del chocolate. Uno de los principales atractivos será un volcán elaborado con 500 kilos de chocolate, iniciativa impulsada gracias al aporte de la marca belga Belcolade, patrocinador oficial del evento.

La directora del festival, Carla Prieto, explicó que uno de los objetivos de esta edición es fortalecer la identidad de la comuna como un destino asociado a esta tradicional preparación.

“La idea de esta versión del Festival del Chocolate es poder volver y reconocer y reafirmar que Pucón es la capital del chocolate del sur de Chile, y esto debido a que nosotros tenemos el festival de chocolate más antiguo del país”, sostuvo.

¿Cómo motivar el turismo en invierno?

La organización también apunta a potenciar el turismo durante la temporada invernal y atraer visitantes a la zona. En esa línea, Prieto destacó que la iniciativa busca que los turistas disfruten de las distintas experiencias que ofrece la comuna.

“Queremos también romper la estacionalidad, queremos que nuestros turistas vengan en invierno, que aprovechen de todas las bondades que tiene Pucón, además de comer chocolate, probar chocolate, degustar chocolate”, comentó.

Marina Ernst (Integrante Corporación del Chocolate Pucón); Carla Prieto (Directora del Festival); Félix Vallejos (Dueño La Casita del Chocolate); Carolina Ruiz (Directora de Fomento y Turismo Muni Pucon) Ampliar

El evento incluirá talleres gastronómicos, presentaciones de chefs invitados y espectáculos musicales, cuya programación está siendo difundida junto a la Municipalidad de Pucón.

Los asistentes podrán adquirir las entradas en Passline o comprarlas directamente en el acceso al recinto durante los días del festival.