Inglaterra - Argentina: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo ver por TV / FIFA

Argentina e Inglaterra protagonizarán un duelo cargado de historia por las semifinales del Mundial 2026. Este choque entre la ‘Albiceleste’ y el conjunto de 'Los Tres Leones’ se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

El combinado argentino llega a esta instancia luego de vencer por 3-1 a Suiza en los cuartos de final, partido que se definió en el alargue tras terminar igualado 1-1 en el tiempo reglamentario.

Por su parte, la selección inglesa viene de derrotar a Noruega por 2-1, en un encuentro que también se resolvió en el tiempo extra, después del empate 1-1 en los 90 minutos.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Inglaterra en el Mundial 2026?

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles 15 de julio. El partido iniciará a las 15:00 horas de Chile.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Argentina e Inglaterra?

En Chile, el duelo entre argentinis e ingleses será transmitido por la señal abierta de Chilevisión y también por el canal DSports, exclusivo para clientes de DirecTV.

Además, el encuentro se podrá ver vía streaming por las plataformas DGO, Prime Video, Paramount+ y Disney+, para quienes tengan una suscripción activa en dichas aplicaciones.

Asimismo, podrás escuchar el partido en vivo junto a la transmisión de ADN Deportes.