PROGRAMACIÓN. Con la U visitando al campeón como plato fuerte: así se jugará la séptima fecha de la Liga de Primera 2026

La acción de la séptima jornada arrancará el viernes 13 de marzo con Audax Italiano recibiendo a Deportes Concepción y culminará el lunes 16 con Colo Colo enfrentando a Huachipato en el Estadio Monumental.

Javier Catalán

La sexta fecha de la Liga de Primera dejó un sinfín de emociones para los hinchas, que ya piensan en el próximo fin de semana para seguir apoyando a sus equipos.

La acción de la séptima jornada del torneo iniciará el próximo viernes 13 de marzo, con Audax Italiano recibiendo a Deportes Concepción en La Florida.

El sábado 14 tendrá el plato fuerte de la semana, con la Universidad de Chile visitando al campeón Coquimbo Unido y, más tarde, a la Universidad Católica haciendo de local ante Everton en el Claro Arena.

El domingo 15 se jugarán tres partidos. El primero será la Universidad de Concepción recibiendo a Palestino en el Ester Roa; luego seguirá el choque entre Cobresal y Deportes Limache en El Salvador, y cerrarán la jornada dominical Ñublense y Deportes La Serena en Chillán.

La fecha culminará el lunes 16 de marzo, con Unión La Calera ejerciendo su localía ante O’Higgins y, más tarde, con Colo Colo volviendo al Estadio Monumental para enfrentar a Huachipato.

Viernes 13 de marzo

  • 20:00 horas | Audax Italiano vs Deportes Concepción | Bicentenario de La Florida

Sábado 14 de marzo

  • 18:00 horas | Coquimbo Unido vs Universidad de Chile | Sánchez Rumoroso
  • 20:30 horas | Universidad Católica vs Everton | Claro Arena

Domingo 15 de marzo

  • 12:00 horas | Universidad de Concepción vs Palestino | Este Roa Rebolledo
  • 18:00 horas | Cobresal vs Deportes Limache | El Cobre
  • 20:30 horas | Ñublense vs Deportes La Serena | Nelson Oyarzún

Lunes 16 de marzo

  • 18:00 horas | Unión La Calera vs O’Higgins | Nicolás Chahuán Nazar
  • 20:30 horas | Colo Colo vs Huachipato | Estadio Monumental

