;

VIDEOS. Audax Italiano arrasa con Deportes Concepción y deja a Patricio Almendra en la cuerda floja en la banca lila

A los “itálicos” les bastaron 30 minutos para golear al “León de Collao” en La Florida.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este viernes se dio inicio a la séptima fecha de la Liga de Primera en La Florida, donde Audax Italiano goleó a Deportes Concepción, que se hunde en el fondo de la tabla y deja el cargo de entrenador de Patricio Almendra pendiendo de un hilo.

Los “itálicos” abrieron rápidamente la cuenta en el sintético del Estadio Bicentenario con un cabezazo de Enzo Ferrario (3′), quien remató de gran manera un centro desde un tiro libre de Nicolás Aedo.

El equipo dirigido por Gustavo Lema amplió su ventaja inmediatamente, luego de que el portero César Dutra quedó corto al salir a cortar un centro y Paolo Guajardo le dejó el gol en bandeja a Giovani Chiaverano (9′).

Revisa también:

ADN

El golpe de knockout para el “León de Collao” se completó aún en el primer tiempo, cuando Franco Troyansky (32′) aprovechó las falencias en la defensa lila para poner el definitivo 3-0.

Con este resultado, Audax Italiano alcanza la quinta posición con 10 puntos en la Liga de Primera, mientras que Deportes Concepción se consolida como colista con apenas 4 unidades.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad