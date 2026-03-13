Este viernes se dio inicio a la séptima fecha de la Liga de Primera en La Florida, donde Audax Italiano goleó a Deportes Concepción, que se hunde en el fondo de la tabla y deja el cargo de entrenador de Patricio Almendra pendiendo de un hilo.

Los “itálicos” abrieron rápidamente la cuenta en el sintético del Estadio Bicentenario con un cabezazo de Enzo Ferrario (3′), quien remató de gran manera un centro desde un tiro libre de Nicolás Aedo.

El equipo dirigido por Gustavo Lema amplió su ventaja inmediatamente, luego de que el portero César Dutra quedó corto al salir a cortar un centro y Paolo Guajardo le dejó el gol en bandeja a Giovani Chiaverano (9′).

El golpe de knockout para el “León de Collao” se completó aún en el primer tiempo, cuando Franco Troyansky (32′) aprovechó las falencias en la defensa lila para poner el definitivo 3-0.

Con este resultado, Audax Italiano alcanza la quinta posición con 10 puntos en la Liga de Primera, mientras que Deportes Concepción se consolida como colista con apenas 4 unidades.