La jornada de lunes de esta séptima fecha de la Liga de Primera inició con uno de los mejores partidos del año del fútbol chileno. Donde Unión La Calera rescató un empate 3-3 ante O’Higgins luego de ir cayendo durante tres goles hasta los últimos 15 minutos.

Los rancagüinos abrieron la cuenta en la primera jugada del partido, con un potente remate cruzado de Martín Sarrafiore desde afuera del área, que dejó a Nicolás Avellaneda sin nada que hacer.

Fue el propio atacante argentino el encargado de estirar las cifras en favor de los celestes en el minuto 23, repitiendo la fórmula del tiro desde media distancia, que ahora con rebota en el vertical izquierdo, terminó inflando las redes del Nicolás Chahuán Nazar.

El “Capo de Provincia” ponía el 3-0 ya en la segunda mitad, cuando luego de una tremenda galopada, Felipe Ogaz (56′) se quedó con un rebote del arquero “cementero” para definir desde el piso a puerta vacía.

Lo que parecía ser un resultado completamente sellado, comenzó a tener olor a remontada a partir del minuto 79′, cuando Sebastián Sáez capturó un balón en la boca del área y tras una mala salida de Omar Carabalí, puso el primer descuento sin complicaciones.

Sería el propio “Sacha” (85′) el encargado de poner el tanto de la ilusión de los locales, luego de anotar un penal por mano generado por Matías Campos López.

Finalmente, los “cementeros” completaron el milagro en la última jugada del partido, cuando Matías Campos López (90+7′) capturó un centro desde la izquierda para batir nuevamente a Carabalí.

Con este resultado, tanto Unión La Calera como O’Higgins alcanzaron los 10 puntos en la Liga de Primera.