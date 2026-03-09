Este lunes culminó la sexta fecha de la Liga de Primera y la tabla de posiciones sufrió importantes cambios tanto en la parte alta como en la baja.

Colo Colo volvió a los triunfos tras el Superclásico y se instaló como el líder exclusivo del torneo con 12 puntos. De cerca escoltan a los albos Deportes Limache y Ñublense, ambos con 11 unidades. Un poco más atrás aparece la Universidad Católica con 10.

En la zona media de la tabla se ubican Coquimbo Unido, Unión La Calera, Huachipato y O’Higgins, que se mantienen con 9 puntos, aunque de cerca les siguen Deportes La Serena, Palestino y la Universidad de Concepción con 8.

Por otro lado, en el sector de los complicados por el descenso aparecen la Universidad de Chile, Audax Italiano y Cobresal con 7 unidades. Ya en la zona roja, Everton suma 6 puntos y Deportes Concepción es el colista con 4.