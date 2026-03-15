Deportes Limache va en serio: logra la mayor goleada del año en la Liga de Primera y vuelve a ser líder de la tabla / Instagram @clubdeporteslimache

Deportes Limache sigue dando saltos en torno a sus primeros años en la Primera División y este domingo superaron una prueba siempre exigente como lo es jugar en la altura de El Salvador.

Con Cobresal intentando sacar provecho de su localía, pero los dirigidos de Víctor Rivero hicieron gala de una impecable adaptación, manteniendo su estilo de juego contragolpeador.

Fue así como al minuto 17 de juego, Deportes Limache logró abrir la cuenta con un remate rasante del juvenil Vicente Álvarez.

🔥⚽🍅 ¡EL TOMATE PEGA TEMPRANO!



Vicente Álvarez recibió una perfecta habilitación de Popín Castro y puso el primero para Deportes Limache, en su visita a Cobresal en este #MatchdayDomingo.



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Con la ventaja en el marcador, Daniel “Popin” Castro se lució como una de las figuras al concretar un doblete en menos de cuatro minutos para darle un tranquilizador 3-0 a Deportes Limache antes del minuto 40 de juego.

🔥⚽🥵 ¡QUIÉN MÁS QUE TÚ, POPÍN!



Daniel Castro y un golazo lleno de talento para el tercero de Deportes Limache ante Cobresal, y el segundo en la cuenta personal del delantero limachino. #MatchdayDomingo



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Gustavo Huerta golpeó la mesa e hizo cinco cambios en el arranque del segundo tiempo, buscando una reacción que nunca llegó en Cobresal.

Para peor, Deportes Limache amplió la diferencia hasta llegar a un 5-0 a su favor con un rebote capturado por Gonzalo Sosa a los 67 minutos y un penal convertido por César Pinares a los 74.

🔥⚽🍅 ¡Es goleada en El Salvador!



Gonzalo Sosa aprovechó un rebote en el área de Cobresal y puso el 4-0 de Deportes Limache en este #MatchdayDomingo.



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Cobresal alcanzó a maquillar el marcador con tantos de Steffan Pino y Franco Frías entre el minuto 88 y 90, pero terminaron igualmente lamentando una caída que les significó perder su tercer juego seguido en la Liga de Primera.

En tanto, Deportes Limache llegó a los 14 puntos con los que dormirá este domingo como líder de la Primera División, metiéndole presión a Colo Colo, que con este resultado está obligado a ganarle a Huachipato el lunes con tal de recuperar el primer lugar de la tabla.