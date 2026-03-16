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VIDEOS. Colo Colo confirma su gran momento: sólido triunfo ante Huachipato para tomar el liderato exclusivo del torneo

Dejando nuevamente su arco en cero, los albos estiran su mandato en la punta de la Liga de Primera.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En lo que fue el cierre de la séptima fecha de la Liga de Primera, Colo Colo mantuvo su gran momento futbolístico y se consolidó como puntero exclusivo del torneo tras vencer por 2-0 a Huachipato.

En el partido jugado en el Estadio Monumental, los dirigidos por Fernando Ortiz fueron ampliamente superiores al equipo de Jaime García, que con una propuesta defensiva le complicó la faena ofensiva a los locales, pero que estos lograron resolver con arrestos individuales.

La apertura de la cuenta para los albos llegó en el cierre del primer tiempo, cuando, tras un gran giro de Maximiliano Romero, Álvaro Madrid (43′) aprovechó para sacar un potente remate y vencer a Sebastián Mella.

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En la segunda mitad, el cuadro “popular” continuó dominando las acciones, aunque sin generar mucho riesgo, hasta que cerca del final una mano en el área de Cristian Toro fue cobrada como penal a favor del “Cacique”, y fue Claudio Aquino (83′) el encargado de transformar el lanzamiento en gol.

Con esta victoria, Colo Colo se instala como el puntero exclusivo de la Liga de Primera con 15 puntos, mientras que Huachipato se queda en la duodécima posición con 9 unidades.

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