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VIDEOS. Ñublense pierde la chance de ser líder y un error del portero rival le permite rescatar puntos ante Deportes La Serena

El elenco de Chillán pudo igualar pese a que los “granates” estuvieron en ventaja durante el segundo tiempo.

Carlos Madariaga

Ñublense pierde la chance de ser líder y un error del portero rival le permite rescatar puntos ante Deportes La Serena

Ñublense pierde la chance de ser líder y un error del portero rival le permite rescatar puntos ante Deportes La Serena / CRISTIAN CÁCERES/ AGENCIA UNO

En el partido que cerró la jornada dominical por la séptima fecha de la Liga de Primera, Ñublense no pudo hacerse fuerte en el Nelson Oyarzún de Chillán, donde ante 3.814 espectadores empataron con Deportes La Serena.

El elenco local comenzó bastante más intenso en ofensiva, considerando que Ignacio Jeraldino tuvo la apertura de la cuenta a los 9 minutos, pero el balón se estrelló en el horizontal.

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Deportes La Serena no tuvo mayor posibilidad de salir de su zona, más allá de contar con el control del balón, y Ñublense profundizó hasta que concretó la apertura de la cuenta con un cabezazo de Giovanny Ávalos al minuto 32.

En medio de una cancha que resistió la lluvia de las últimas horas, el elenco granate mostrando una inusitada efectividad ante la pasividad de los chillanejos y en cuatro minutos remontaron el marcador: primero, a los 54 minutos, Lucas Alarcón se despachó con un fantástico tiro desde fuera del área.

Luego, a los 57 minutos, luego de un preciso movimiento, Jeisson Vargas pilló mal parada a la zaga local para el 2-1.

El choque siguió siendo intenso, aunque con Deportes La Serena administrando la ventaja. Sin embargo, no contaron con un error de Federico Lanzillota, que no pudo controlar un centro, soltando un balón que Franco Rami capturó para igualar el marcador.

Con el 2-2 final, Ñublense alcanzó 12 puntos, con lo que no pudo igualar a Deportes Limache en la cima de la tabla; en tanto, Deportes La Serena llegó a las 9 unidades que lo instalan en el octavo puesto.

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