Este domingo, bajo una intensa lluvia en el Estadio Ester Roa, Universidad de Concepción reaccionó sobre la hora y celebró un agónico triunfo por 1-0 ante Palestino en el marco de la séptima fecha de la Liga de Primera 2026.

El equipo que ahora dirige Christian Duarte llegó golpeado al partido tras la salida del técnico Juan Cruz Real y luego de enlazar tres partidos consecutivos sin ganar, en contraste con los dirigidos por Cristian Muñoz, que arribaron con confianza tras encadenar dos triunfos al hilo.

Así, en un encuentro con pocas emociones, el “Campanil” encontró el gol de la victoria en los descuentos gracias a Antonio Díaz (90+3′). El lateral apareció solo en el área del cuadro árabe y, ante la salida de Sebastián Pérez, definió de gran manera para desatar los festejos en Collao.

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Antonio Díaz fue el gran héroe de la jornada para Universidad de Concepción con este gol de último minuto, para darle la victoria ante Palestino.



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Con este resultado, Universidad de Concepción volvió a los triunfos y escaló al quinto lugar de la tabla con 11 puntos, a solo uno del líder Colo Colo, que jugará este lunes ante Huachipato. Palestino, en tanto, se ubicó en el 13° lugar con 8 unidades.

En la octava jornada de la Liga de Primera, la UdeC visitará Huachipato en Talcahuano, mientras que el elenco de La Cisterna hará lo propio ante Universidad Católica en el Claro Arena. Ambos encuentros aún no cuentan con programación confirmada por parte de la ANFP.