;

VIDEO. U. de Concepción vence en el epílogo a Palestino y se mete en la parte alta de la Liga de Primera

El cuadro penquista golpeó en los descuentos en Collao y cortó una racha de tres partidos consecutivos sin ganar.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Daniel Pino/UnoNoticias

Este domingo, bajo una intensa lluvia en el Estadio Ester Roa, Universidad de Concepción reaccionó sobre la hora y celebró un agónico triunfo por 1-0 ante Palestino en el marco de la séptima fecha de la Liga de Primera 2026.

El equipo que ahora dirige Christian Duarte llegó golpeado al partido tras la salida del técnico Juan Cruz Real y luego de enlazar tres partidos consecutivos sin ganar, en contraste con los dirigidos por Cristian Muñoz, que arribaron con confianza tras encadenar dos triunfos al hilo.

Revisa también:

ADN

Así, en un encuentro con pocas emociones, el “Campanil” encontró el gol de la victoria en los descuentos gracias a Antonio Díaz (90+3′). El lateral apareció solo en el área del cuadro árabe y, ante la salida de Sebastián Pérez, definió de gran manera para desatar los festejos en Collao.

Con este resultado, Universidad de Concepción volvió a los triunfos y escaló al quinto lugar de la tabla con 11 puntos, a solo uno del líder Colo Colo, que jugará este lunes ante Huachipato. Palestino, en tanto, se ubicó en el 13° lugar con 8 unidades.

En la octava jornada de la Liga de Primera, la UdeC visitará Huachipato en Talcahuano, mientras que el elenco de La Cisterna hará lo propio ante Universidad Católica en el Claro Arena. Ambos encuentros aún no cuentan con programación confirmada por parte de la ANFP.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad