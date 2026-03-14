La UC firma el primer empate jugando en el Claro Arena y pierde la chance de ser líder del torneo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad Católica marcó historia este sábado luego de sellar su primer empate jugando en el Claro Arena. Esto en el marco de la séptima fecha de la Liga de Primera, donde igualaron 2-2 con Everton ante 17.705 personas.

El arranque de los ruleteros fue absolutamente desconcertante para las pretensiones de los locales, considerando la gran efectividad forastera.

A los 4 minutos, Cristian Palacios arremetió en una rápida salida para abrir la cuenta y, luego, a los 7 minutos, Everton anotó el 2-0 luego que Lucas Soto sacó provecho de un error de Vicente Bernedo en la salida.

⚽🟡🔵 ¡Arranque demoledor de los viñamarinos!



Everton entró enchufado en este #MatchdaySábado y a los tres minutos de partido se pone arriba en el marcador gracias a este gran contraataque, que Chorri Palacios finalizó con frialdad ante #LosCruzados.



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La UC fue reaccionando de a poco en el encuentro y se generó algunas ocasiones, pero recién pudo entrar en partido en los descuentos de la primera etapa con el gol 150 en el club para su máximo artillero, Fernando Zampedri.

🤍💙⚽ ¡Se iguala en el Claro Arena!



Justo Giani apareció con esta asistencia a Jimmy Martínez para que #LosCruzados empaten el duelo con Everton en este #MatchdaySábado.



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Eso sí, Everton siguió mostrando su potencia ofensiva, con Cristián Palacios sufriendo la anulación de su segundo tanto y Lucas Soto probando de media distancia.

La UC fue tomando mayor control de la pelota y en dicho manejo tuvo premio a los 73 minutos, cuando Jimmy Martínez aprovechó una mala salida de Ignacio González para el 2-2.

🤍💙⚽ ¡Se iguala en el Claro Arena!



Justo Giani apareció con esta asistencia a Jimmy Martínez para que #LosCruzados empaten el duelo con Everton en este #MatchdaySábado.



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Si bien contaron con el respaldo del público, la UC no encerró a su rival del todo y, de hecho, lamentaron la expulsión de Juan Ignacio Díaz a los 84 minutos, aunque todo se emparejó en los descuentos con la roja a Dieter Villalpando en los descuentos.

El elenco cruzado insistió, pero sin demasiada profundidad y terminaron lamentando el empate que, con 11 puntos, les impedirá superar a Colo Colo en la cima de la tabla.

En tanto, Everton celebró la igualdad en el debut en la banca de Walter Ribonetto, hilvanando su tercer encuentro seguido sin perder, pero ubicándose penúltimos con 7 unidades.