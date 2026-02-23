VIDEO. Los Tenores, entre el nuevo empate de la U de Chile y el tercer triunfo seguido de Colo Colo
En el programa de este lunes, nuestros panelistas también analizaron el triunfo de la Universidad Católica sobre Coquimbo Unido.
En la edición de Los Tenores de este lunes 24 de febrero, nuestros panelistas comentaron el empate de la Universidad de Chile versus Deportes Limache, la lesión que sufrió Lucas Assadi y las consecuencias de la detención del juego producto de los fuegos artificiales.
Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron el triunfo de Colo Colo sobre O’Higgins y la compra de acciones de Blanco y Negro por parte de Aníbal Mosa.
Además, comentaron la victoria de la Universidad Católica ante Coquimbo Unido y el tenso reencuentro de Diego Sánchez con los hinchas cruzados.
Revisa también:
Revive la edición de Los Tenores de este lunes 23 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde te también se realizó una nueva edición del Futbolómetro de ADN.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.