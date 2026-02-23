En la edición de Los Tenores de este lunes 24 de febrero, nuestros panelistas comentaron el empate de la Universidad de Chile versus Deportes Limache, la lesión que sufrió Lucas Assadi y las consecuencias de la detención del juego producto de los fuegos artificiales.

Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron el triunfo de Colo Colo sobre O’Higgins y la compra de acciones de Blanco y Negro por parte de Aníbal Mosa.

Además, comentaron la victoria de la Universidad Católica ante Coquimbo Unido y el tenso reencuentro de Diego Sánchez con los hinchas cruzados.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 23 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde te también se realizó una nueva edición del Futbolómetro de ADN.