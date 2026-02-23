Otra vez la barra: informe arbitral apunta contra hinchas azules y la U arriesga sanción / Sebastian Beltran Gaete

Universidad de Chile vuelve a estar en la mira por el comportamiento de su hinchada en el partido de anoche contra Deportes Limache, lo que podría traducirse en nuevas sanciones para el cuadro azul.

Este lunes la ANFP publicó el informe arbitral de Fernando Véjar, quien consignó los hechos ocurridos en el Estadio Nacional, donde los hinchas de la U lanzaron fuegos artificiales y provocaron que el juego se detuviera por unos minutos.

“Al minuto 70, desde la galería norte (puerta 1) y codo nororiente (puerta 24 andes) del estadio, lugar donde se ubicaba la hinchada local, lanzan fuegos de artificio y bengalas durante cuatro minutos aproximadamente, obligando a detener el partido y reanudándose una vez finalizado el lanzamiento de estos”, escribió Véjar en su informe.

Cabe recordar que Universidad de Chile enfrentó a Deportes Limache sin público en la galería sur debido a una sanción del Tribunal de Disciplina, que castigó a los azules por los incidentes que protagonizaron sus hinchas en el partido ante Audax Italiano, por la primera fecha.