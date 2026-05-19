“¡Qué hace en bolas!“: la viral reacción de ‘La Cobra’ luego de que le saliera Messi en un sobre del Mundial

El álbum del Mundial 2026 se volvió la gran tendencia del momento, y los fanáticos del fútbol se pusieron en la misión de recolectar las 980 láminas lanzadas por Panini.

El mundo de los streamers no quedó ajeno a este fenómeno, especialmente en Argentina con La Cobra y compañía, quien dejó un momento viral al abrir su último sobre en directo.

“A ver quien me sale, boludo”, afirmó sin mucha convicción al sacar las figuras de su envoltorio. Primero le tocó la lámina del delantero español Nico Williams del Athletic Club, que le dio más esperanzas.

Fue la penúltima carta de su sobre la que desató la locura del streamer argentino, ya que le salió Lionel Messi.

La Cobra se levantó de su silla y salió corriendo a toda velocidad, sacándose la polera y festejando con sus amigos la obtención de la figura de su ídolo.

El momento se hizo rápidamente viral por la eufórica reacción del también influencer, y suma miles de reproducciones.