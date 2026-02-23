Gallardo en la cuerda floja: el DT viviría sus últimos días al mando de River Plate

River Plate encara una nueva temporada asomando como uno de los favoritos del fútbol argentino. Sin embargo, este año el cuento ha sido distinto: los “Millonarios” marchan en la décima posición de la tabla y no han podido ganar en los últimos cuatro encuentros, donde han hilvanado un empate y tres derrotas.

Este domingo, los de Núñez perdieron por la cuenta mínima con Vélez Sarsfield en condición de visita, en duelo correspondiente a la sexta jornada del grupo B de la Primera División Argentina.

Uno de los que rápidamente es apuntado tras esta mala racha del cuadro del Río de La Plata, es el técnico Marcelo Gallardo. En ESPN Argentina anticiparon que el “Muñeco” podría estar viviendo sus últimos días al mando de River Plate.

Tras la caída ante Vélez Sarsfield, prefirió no hablar en conferencia de prensa porque “quería tomarse 24 horas para reflexionar, pensar, analizar y para evaluar algunas cuestiones a la hora de hacer un anuncio”, según apuntaron en el medio antes citado, aludiendo a que todo depende del propio DT.

“La dirigencia no lo va a echar. Si Gallardo comunica que no tiene fuerzas para seguir, posiblemente no haya una insistencia muy grande tampoco de la dirigencia de River y quizá este lunes estemos hablando de que Gallardo decidió no continuar”, adelantaron sobre el pasar del tecnico.