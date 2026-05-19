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“Lo hice con toda mi fuerza, convicción y cariño”: Mara Sedini se despide de La Moneda tras dejar la vocería de gobierno

Junto a palabras de agradecimiento, la ex ministra hizo hincapié en su apoyo incondicional al proyecto político encabezado por Kast.

José Campillay

Agencia Uno

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Tras el primer ajuste ministerial realizado por el Gobierno de José Antonio Kast, han sido varias las repercusiones en un verdadero remezón político.

Pero en medio de este movimiento que genera un sinfín de opiniones, también están las voces de los protagonistas, como la de Mara Sedini.

La exministra secretaria general de Gobierno utilizó sus redes sociales para emitir su primera declaración tras ser removida de La Moneda.

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En la publicación, realizada a través de Instagram, optó por un tono institucional, de agradecimiento y de firme defensa ideológica, contrastando con el complejo escenario político que precipitó su salida este martes.

Sedini, quien lideró la estrategia comunicacional del Ejecutivo desde el inicio del mandato el pasado 11 de marzo, vio interrumpida su gestión tras intensas semanas de cuestionamientos y un declive sostenido en las encuestas de opinión pública.

De igual forma, en su declaración pública prefirió enfocarse en la proyección a largo plazo de las ideas que representa su sector.

Un balance desde la “primera fila”

En el texto, recordó sus orígenes en el bloque oficialista. Desde septiembre, cuando me sumé a la campaña del entonces candidato José Antonio Kast, hasta hoy, me ha tocado estar en primera fila con un solo propósito: defender las ideas y propuestas de un proyecto político en el que creo profundamente y que estoy convencida que es el mejor para nuestro país”.

A pesar de lo que puedan generar las salidas ministeriales en el mundo político, Mara tuvo palabras de estricta gratitud hacia el Presidente, despejando (al menos en lo formal) cualquier duda sobre un quiebre personal.

“Solo me queda agradecer al Presidente por haberme permitido acompañarlo durante estos meses. Servir a Chile es un privilegio y un enorme orgullo. Lo hice con toda mi fuerza, convicción y cariño”, complementó.

Con la mirada en el futuro del país

“Los desafíos que enfrenta nuestro país son múltiples, complejos y requieren mucho trabajo. Seguiré dando lo mejor de mí, defendiendo mis ideas con determinación, para que el sueño de construir un Chile más libre, próspero y en paz se transforme en realidad”, señala la exministra.

El escrito concluye con un reconocimiento explícito a los equipos técnicos y asesores que la acompañaron en el palacio gubernamental durante este breve pero turbulento periodo, valorando lo que denominó una “lealtad inquebrantable”.

Asimismo, extendió sus deseos de éxito para la administración que continúa: “Espero, de todo corazón, que el proyecto que comenzó el 11 de marzo se materialice por el bien de todos los chilenos”.

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