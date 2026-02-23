¿Llega al Superclásico? El primer diagnóstico de Assadi tras su lesión ante Deportes Limache / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Lucas Assadi generó preocupación entre los hinchas de Universidad de Chile tras sufrir una lesión ante Deportes Limache, en el partido que se disputó este domingo en el Estadio Nacional.

Durante el primer tiempo, Assadi acusó un problema en su tobillo después de disputar el balón con Joaquín Montecinos. El volante de la U quedó bastante adolorido y terminó siendo reemplazado en el entretiempo.

Primer diagnóstico

Según información de ADN Deportes, el diagnóstico inicial indica que el mediocampista tiene un esguince en el tobillo izquierdo, pero no se trata de una lesión grave. De hecho, el jugador salió caminando de la clínica este lunes y manejó su vehículo.

Ahora, en Universidad de Chile esperan los resultados de los exámenes médicos que le realizaron a Lucas Assadi, quien será evaluado durante la semana para ver si llega en condiciones al Superclásico del próximo domingo.

El plantel de la U descansa este lunes y mañana se retomarán los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, donde los dirigidos por Francisco Meneghini tendrán que preparar este trascendental partido contra Colo Colo.