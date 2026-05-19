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VIDEO. Jugador que hizo historia al declararse abiertamente homosexual pudo fichar por la U: “Hubo una oferta”

Según confirmó su propio representante, Ignacio Lago rechazó ofertas tanto de Universidad de Chile como de Peñarol durante el mercado de enero para priorizar su renovación con Colón de Santa Fe.

Javier Catalán

Fotos: @ignaciolagook y Agencia Uno

Fotos: @ignaciolagook y Agencia Uno

Uno de los grandes problemas en la conformación del plantel de la Universidad de Chile ha sido la falta de un extremo, posición que tanto Francisco Meneghini en un inicio como Fernando Gago posteriormente han considerado necesaria durante la temporada.

Sin embargo, durante el mercado de fichajes de enero, la gerencia deportiva de Azul Azul sí exploró opciones para reforzar ese puesto y apuntó a un futbolista que hizo historia en Argentina al declararse abiertamente homosexual, rompiendo una barrera inédita en el fútbol profesional.

Se trata de Ignacio Lago, figura de Colón de Santa Fe, quien rechazó una oferta de la U, según reveló recientemente su representante, Pablo Claro.

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Hubo llamados importantes, pero la cabeza de Nacho siempre estuvo metida acá”, reconoció el agente del jugador en conversación con Radio Sol de Santa Fe.

Según explicó el representante, el atacante de 23 años desestimó propuestas de importantes clubes durante el último mercado. “A Peñarol y a la Universidad de Chile también, yo le bajé una oferta”, aseguró Claro sobre los ofrecimientos que rechazó el futbolista para priorizar su renovación con el “Sabalero” hasta 2027.

“Ten en cuenta que es un chico que se podría haber ido libre, hacer mucho dinero y la realidad demostró otra cosa. Nosotros dimos la palabra: nos gusta más ir por la gloria”, sentenció el agente.

En la presente temporada del ascenso argentino, Ignacio Lago acumula seis goles y tres asistencias en 13 partidos disputados.

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