Este martes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.

El desglose del Futbolómetro de ADN

La revelación

El galardonado en esta sección fue Lucas Molina, atacante de 19 años de Ñublense, quien le dio el triunfo a los “Diablos Rojos” sobre Unión La Calera con un gol en el minuto 91 del partido.

🤩⚽👹 EL GOL QUE ESTIRÓ EL INVICTO CHILLANEJO



Lucas Molina, de 19 años, estaba en el lugar y el momento indicado para empujar el esférico y anotar el 1-0 que le dio los tres puntos a Ñublense en su visita a Unión La Calera, en este #MatchdayViernes de la Fecha 4 por la…

El mejor gol

En esta categoría fue premiado Jorge Henríquez, quien con un zapatazo desde fuera del área marcó el empate de Deportes Concepción ante Cobresal en el Estadio Ester Roa.

La polémica

Este apartado ocurrió en el Estadio Nacional, ya que la mayor controversia para Los Tenores fueron los fuegos artificiales lanzados por los hinchas de la U, que obligaron a detener el juego ante Deportes Limache.

La figura de la fecha

En una votación dividida con Fernando Zampedri, finalmente la mesa decidió que Claudio Aquino, por su actuación ante O’Higgins, fue el mejor jugador de la fecha 4 de la Liga de Primera.