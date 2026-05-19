Pasó por la U y se llena de críticas en Colombia: erró un insólito penal que podría costarle la clasificación a su equipo

Universidad de Chile atraviesa un dilema con sus delanteros, que han sufrido constantemente con las lesiones y una falta de gol que les pesó en su derrota ante Cobresal en el norte.

Octavio Rivero y Juan Martín Lucero suman un gol juntos, lejos de las cifras que dejaron Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, jugadores que dejaron la U tras el fin de sus préstamos.

Este último vive un renacer en el fútbol colombiano con Millonarios, donde suma 12 tantos en la presente temporada. Sin embargo, en el último duelo de su club no pudo festejar.

En su visita al Sao Paulo en Brasil por Copa Sudamericana en un duelo correspondiente por el Grupo C, que comparten con O´Higgins, el delantero tuvo un penal en los 86´para darle el triunfo a su equipo.

Sin embargo el ex Universidad de Chile elevó mucho su remate, algo que hizo que todos sus compañeros se tomaran la cabeza, incluido su técnico, Fabián Bustos.

Este empate deja a ambos elencos a merced del cuadro chileno, que de sumar como visitante ante Boston River puede ponerse como lider, dejando fuera del torneo a Millonarios.