Sociedad ligada a Mosa compra paquete accionario de Blanco y Negro, pero no alcanza el control de la compañía / Agencia Uno

Inversiones Panitao Limitada, sociedad ligada a Aníbal Mosa, informó los resultados de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre acciones de Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo.

La operación, que se mantuvo vigente desde el 21 de enero hasta el 19 de febrero de 2026, contemplaba la compra de hasta 30 millones de acciones Serie B de Blanco y Negro (equivalentes al 30% de la propiedad) a un precio de $150 por acción.

Durante el período de la oferta, Credicorp Capital Corredores de Bolsa SpA, en su calidad de administrador de la oferta, recibió aceptaciones por un total de 2.752.191 acciones, lo que representa aproximadamente un 2,75% del capital total de la sociedad, y un 9,17% del máximo que el oferente buscaba adquirir.

Inversiones Panitao Limitada logró adquirir ese 2,75% de las acciones emitidas y, de esta forma, la sociedad ligada a Aníbal Mosa pasó a ser dueña del 38,8% de la propiedad de Blanco y Negro.

Sin embargo, este porcentaje no le otorga el control de la compañía, ya que no alcanza la mayoría absoluta de las acciones.