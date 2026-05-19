Directamente desde Europa: aseguran que Deportes Concepción tiene definido a su nuevo DT

Deportes Concepción no está teniendo el regreso soñado a la Primera División, ya que actualmente marcha en el último lugar de la tabla y aparece como uno de los principales candidatos al descenso.

Luego de la reciente derrota ante Everton por la Liga de Primera, la dirigencia del “León de Collao” tomó la decisión de poner fin al ciclo de Walter Lemma en la banca lila, tras dirigir apenas 10 partidos en el club.

El técnico había asumido luego de la salida de Patricio Almendra, entrenador que consiguió el ascenso, pero que solo alcanzó a dirigir siete encuentros en la máxima categoría.

Sin embargo, desde el Biobío aseguran que el tercer entrenador de la temporada ya estaría muy cerca de asumir, con la misión de sacar al equipo de la zona baja y pelear por la permanencia.

Según informó el periodista Rodrigo Arellano, Patricio Graff se encuentra en conversaciones finales para convertirse en el nuevo DT de Deportes Concepción, marcando así su regreso al fútbol chileno tras sus pasos por O’Higgins, Coquimbo Unido y Palestino.

El entrenador argentino estaba sin club luego de dejar el cuerpo técnico de Eduardo Coudet, a quien acompañó desde fines del 2024 cuando dirigía al Alavés de España, pero dejó de ser su asistente cuando el “Chacho” firmó por River Plate hace un par de meses.